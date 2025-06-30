Саботаж мог стать причиной катастрофы Boeing Dreamliner

Саботаж является одной из возможных причин катастрофы лайнера Boeing 787-8 Dreamliner, заявили в министерстве гражданской авиации Индии.

Расследование инцидента ведут сразу несколько агентств для получения максимально независимых результатов. Данные черных ящиков изучаются в национальном бюро, при этом пользоваться услугами других государств Индия не намерена.

Самолет авиакомпании Air India выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон 12 июня. Почти сразу после вылета он разбился. При крушении выжил один человек из 242, находящихся на борту.

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