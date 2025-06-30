Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 14:30

Происшествия

Саботаж мог стать причиной катастрофы Boeing Dreamliner

Саботаж мог стать причиной катастрофы Boeing Dreamliner

Россиян призвали учитывать пожарную обстановку в Турции при планировании поездок

Пострадавший в Шереметьево мальчик остается в тяжелом состоянии

В Сети появилось видео пожара на улице Плеханова в Москве

Металлический контейнер загорелся на востоке Москвы

Людей эвакуировали из столичного ТЦ в районе станции метро "Войковская"

Эксперт рассказал о рисках для туристов на фоне пожаров в Турции

Строящийся небоскреб загорелся в Берлине

Строительные леса загорелись на улице Косыгина в Москве

Новости мира: в Белграде разобрали баррикады после демонстраций

Саботаж является одной из возможных причин катастрофы лайнера Boeing 787-8 Dreamliner, заявили в министерстве гражданской авиации Индии.

Расследование инцидента ведут сразу несколько агентств для получения максимально независимых результатов. Данные черных ящиков изучаются в национальном бюро, при этом пользоваться услугами других государств Индия не намерена.

Самолет авиакомпании Air India выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон 12 июня. Почти сразу после вылета он разбился. При крушении выжил один человек из 242, находящихся на борту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика