Новости регионов: пожарный поезд прибыл в Братск для тушения склада пиломатериалов

Пожарный поезд прибыл в Братск, где загорелся склад с пиломатериалами. Пламя охватило шесть тысяч квадратных метров. Сухая жаркая погода и плотное складирование привели к быстрому распространению огня. Как сообщают в МЧС России, пожар удалось локализовать. На месте работают 26 специалистов и 9 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара пока уточняются.

Тем временем в Краснодарском крае дельфин приплыл к отдыхающим на пляже. Животное заметили в станице Благовещенская, недалеко от Анапы. Дельфин подобрался вплотную к берегу, где люди купались и плавали на сапах.

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