Новости регионов: крупный пожар произошел на складе готовой продукции в Братске

В городе Братск Иркутской области произошел крупный пожар на складе готовой продукции, сообщили в МЧС России. Площадь возгорания составляет шесть тысяч квадратных метров. Спасатели уже приступили к тушению – на месте работают 26 специалистов и девять единиц техники. Информация о пострадавших не поступала, причины и обстоятельства ЧП уточняются.

Тем временем в Барнауле во время фестиваля "Алтайская регата" на гребном канале перевернулась лодка со спортсменами. Инцидент произошел во время заезда на 2000 метров. К людям сразу же подоспели спасатели, которые вытащили всех на берег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.