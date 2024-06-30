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30 июня, 12:15

Происшествия

Новости регионов: крупный пожар произошел на складе готовой продукции в Братске

Новости регионов: крупный пожар произошел на складе готовой продукции в Братске

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В городе Братск Иркутской области произошел крупный пожар на складе готовой продукции, сообщили в МЧС России. Площадь возгорания составляет шесть тысяч квадратных метров. Спасатели уже приступили к тушению – на месте работают 26 специалистов и девять единиц техники. Информация о пострадавших не поступала, причины и обстоятельства ЧП уточняются.

Тем временем в Барнауле во время фестиваля "Алтайская регата" на гребном канале перевернулась лодка со спортсменами. Инцидент произошел во время заезда на 2000 метров. К людям сразу же подоспели спасатели, которые вытащили всех на берег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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