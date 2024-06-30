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30 июня, 09:30

Происшествия

Новости регионов: площадка по утилизации отходов загорелась в Нижнем Новгороде

Новости регионов: площадка по утилизации отходов загорелась в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде в ночь на 30 июня тушили пожар на площадке по утилизации отходов. Как уточнили в МЧС, вспыхнули емкости с горючей жидкостью. На кадрах, снятых очевидцами, видны мощные языки пламени и огромный столб дыма. Пожарные подразделения работали с привлечением дополнительных сил. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Тем временем в Норильске за взятку задержали чиновника администрации и двух предпринимателей. Бизнесмены должны были заниматься обслуживанием теплых остановок по госконтракту, но они решили заплатить главному энергетику региона 300 тысяч рублей в обмен на фальшивые акты выполненных работ. В данный момент у задержанных проходят обыски, также их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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