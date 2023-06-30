Власти нескольких муниципалитетов Франции объявили комендантский час из-за беспорядков

В крупных городах Франции третий день бушуют беспорядки. Власти некоторых муниципалитетов объявили комендантский час для детей младше 16 лет.

Президенту страны Эмануэлю Макрону на фоне этих событий вместо саммита ЕС в Брюсселе пришлось вернуться в Париж.

Полиция задержала уже более 800 человек. Как заявил Макрон, треть задержанных – молодежь или несовершеннолетние. В уличных боях пострадали порядка 250 полицейских.

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