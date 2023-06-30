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В Молдавии возбудили уголовное дело о теракте после стрельбы в аэропорту Кишинева

В Молдавии возбудили уголовное дело о теракте после стрельбы в аэропорту Кишинева

Спецслужбы готовятся к захвату открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева

Стрельба произошла в аэропорту Кишинева

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В Молдавии возбудили уголовное дело после стрельбы в международном аэропорту Кишинева. Об этом сообщили в местной прокуратуре.

Иностранца, который устроил перестрелку, уже удалось задержать, заявили в МВД республики. При этом мужчина был ранен.

До этого сообщалось, что он отобрал пистолет у пограничника, взял заложников и устроил стрельбу из-за запрета въезда в страну.

По предварительной информации, в результате перестрелки погибли двое. Также сообщается, что пассажиров аэропорта пришлось эвакуировать, а вылеты самолетов временно отложить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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