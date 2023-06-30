16:30В мире
Новости часа: треть задержанных в ходе беспорядков во Франции оказалась молодежью
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Треть задержанных за беспорядки во Франции – несовершеннолетние и молодежь. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.
Выход № 2 станции "Октябрьская" Кольцевой линии метро будет закрыт 1–2 июля из-за выпускного. Это данные Дептранса.
На территории поселения Мосрентген строят станцию "Корниловская", она готова на 60%. Об этом сообщил Сергей Собянин.