Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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16:30

В мире

Новости часа: треть задержанных в ходе беспорядков во Франции оказалась молодежью

Новости часа: треть задержанных в ходе беспорядков во Франции оказалась молодежью

Собянин: станцию метро "Корниловская" введут в эксплуатацию в конце 2024 года

Собянин: станцию "Корниловская" Троицкой линии метро планируют ввести в конце 2024 года

Собянин осмотрел здание новой школы в ЖК "Саларьево Парк"

Новости часа: новую поликлинику открыли в Молжаниновском районе на севере Москвы

Собянин открыл новую поликлинику в Молжаниновском районе на севере Москвы

Новости часа: в Москве расширили объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса

Собянин рассказал о спортивных площадках нового типа в столице

Собянин заявил, что объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса расширится

Собянин рассказал об итогах конкурса перспективных российских брендов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Треть задержанных за беспорядки во Франции – несовершеннолетние и молодежь. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Выход № 2 станции "Октябрьская" Кольцевой линии метро будет закрыт 1–2 июля из-за выпускного. Это данные Дептранса.

На территории поселения Мосрентген строят станцию "Корниловская", она готова на 60%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

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