Новости часа: треть задержанных в ходе беспорядков во Франции оказалась молодежью

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Треть задержанных за беспорядки во Франции – несовершеннолетние и молодежь. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Выход № 2 станции "Октябрьская" Кольцевой линии метро будет закрыт 1–2 июля из-за выпускного. Это данные Дептранса.

На территории поселения Мосрентген строят станцию "Корниловская", она готова на 60%. Об этом сообщил Сергей Собянин.