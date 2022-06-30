ДТП с участием грузовика произошло на Варшавском шоссе

Крупное ДТП произошло на Варшавском шоссе. Очевидцы сообщили, что все произошло недалеко от дилерского центра Mercedes, по дороге в центр. В аварии пострадал грузовик.

Судя по кадрам, фура врезалась в столб. Возможно, пострадали и другие машины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.