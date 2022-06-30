Наводнение уничтожило несколько деревень в Австрии

Сильные ливни с градом спровоцировали паводки и сели. Наводнение уничтожило несколько деревень на юге Австрии. Погиб 82-летний мужчина, которого унесло селевым потоком примерно на 200 метров.

Как сообщили местные СМИ, полторы тысячи домов остались без света и воды. Экстренные службы продолжили спасательные операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.