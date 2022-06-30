Горящий поезд потушили в юго-западе Германии

Горящий поезд проехал по Баден-Вюртембергу, Германия. Такие составы используются для строительства железных дорог. По данным местных СМИ, рабочие обнаружили задымление в поезде и сначала пытались потушить его самостоятельно.

В целях безопасности горящая часть была отсоединена от остальных вагонов. Но у состава отказали тормоза из-за этого он покатился по рельсам. Вагон сошел с рельсов под контролем специалистов на станции Эрингер, там установлен железнодорожный барьер.

Возгорание потушили, никто не пострадал. Из-за сильного дыма местных жителей просили держать окна и двери закрытыми. Причины пожара пока устанавливаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.