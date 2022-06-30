Новости последнего часа: полиция предъявила обвинение в хищении денег вуза ректору РАНХиГС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полиция предъявила обвинение в хищении денег вуза ректору РАНХиГС Владимиру Мау. Об этом заявили в МВД.

Россия с избытком обеспечивает себя основными продуктами питания. Правительство РФ продолжит поддерживать аграриев, что позволит сохранять конкурентоспособность страны как на внутреннем рынке, так и за рубежом, рассказал Михаил Мишустин.

Страны НАТО договорились снизить зависимость от российских газа и нефти. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.