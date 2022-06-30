Тверской суд может принять решение об аресте ректора РАНХиГС в ближайшее время – МВД

Тверской суд может принять решение об аресте Владимира Мау, ректора РАНХиГС, в ближайшее время. Ему предъявили обвинение в хищении денег вуза, сообщили в МВД.

Следователи просят о домашнем аресте. Расследование будет проходить в рамках дела, которое ранее завели на экс-замминистра просвещения Марину Ракову по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.