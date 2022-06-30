Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе на Новой Басманной улице. О состоянии пострадавшего данных нет

Момент столкновения опубликовал Дептранс. Мужчина выехал на зебру на самокате. Водитель машины не видел его из-за своей траектории движения. На месте уже начала полиция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.