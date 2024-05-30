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30 мая, 12:31

M24.RU

Представители власти рассказали о статистике ДТП из-за нарушений скоростного режима

Представители власти рассказали о статистике ДТП из-за нарушений скоростного режима

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30 мая в пресс-центре МИЦ "Известия" прошла пресс-конференция на тему "Дорожно-транспортные происшествия, связанные с несоблюдением скоростного режима".

О статистике аварий и о мерах профилактики "скоростных" ДТП рассказали:

  • генерал-майор полиции, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин;
  • заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Костыряченко;
  • начальник отдела дорожной деятельности департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Дмитрий Сафонов;
  • генеральный директор ФКУ "Дирекция программы ПБДД" Игорь Королев.
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