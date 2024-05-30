Представители власти рассказали о статистике ДТП из-за нарушений скоростного режима

30 мая в пресс-центре МИЦ "Известия" прошла пресс-конференция на тему "Дорожно-транспортные происшествия, связанные с несоблюдением скоростного режима".

О статистике аварий и о мерах профилактики "скоростных" ДТП рассказали:

