30 мая, 12:31M24.RU
Представители власти рассказали о статистике ДТП из-за нарушений скоростного режима
30 мая в пресс-центре МИЦ "Известия" прошла пресс-конференция на тему "Дорожно-транспортные происшествия, связанные с несоблюдением скоростного режима".
О статистике аварий и о мерах профилактики "скоростных" ДТП рассказали:
- генерал-майор полиции, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин;
- заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Костыряченко;
- начальник отдела дорожной деятельности департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Дмитрий Сафонов;
- генеральный директор ФКУ "Дирекция программы ПБДД" Игорь Королев.