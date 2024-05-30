Новости мира: 28 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Пакистане

Как минимум 28 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на юго-западе Пакистана. По данным местных СМИ, водитель на большой скорости не справился с управлением и съехал с горного шоссе прямо в пропасть. Это уже второй подобный случай за месяц. Чуть больше недели назад в автокатастрофе на востоке страны погибли 13 человек.

Тем временем на турецком побережье Черного моря выпал крупный град. Непогода обрушилась на город Орду. Некоторые градины достигали размеров перепелиного яйца. Стихия бушевала недолго, но успела повредить деревья и сельскохозяйственные посадки.

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