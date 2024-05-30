Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 08:45

Происшествия

Новости мира: 28 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Пакистане

Новости мира: 28 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Пакистане

Пожарные локализовали возгорание на складе в Новогирееве

Часть кровли и стен горящего склада обрушились в Новогирееве

Новости регионов: краснодарский пенсионер собрал дома арсенал оружия

Склад бывшего машиностроительного завода загорелся в Новогирееве

Новости мира: КНДР на шарах отправила в Южную Корею мешки с мусором

Новости регионов: Бастрыкин запросил доклад по ситуации с досмотром школьниц в Воронеже

"Безопасный город": во Внуково задержали бизнес-коуча, подозреваемого в афере

"Безопасный город": полиция и сотрудники Росгвардии задержали мужчину за мошенничество

"Безопасный город": мужчина выстрелил в супругу из арбалета в Москве

Как минимум 28 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на юго-западе Пакистана. По данным местных СМИ, водитель на большой скорости не справился с управлением и съехал с горного шоссе прямо в пропасть. Это уже второй подобный случай за месяц. Чуть больше недели назад в автокатастрофе на востоке страны погибли 13 человек.

Тем временем на турецком побережье Черного моря выпал крупный град. Непогода обрушилась на город Орду. Некоторые градины достигали размеров перепелиного яйца. Стихия бушевала недолго, но успела повредить деревья и сельскохозяйственные посадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомобществопогодавидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика