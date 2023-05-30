30 мая, 22:15Происшествия
"Актуальный репортаж": в Белом доме отреагировали на украинскую атаку Москвы дронами
В Белом доме отреагировали на украинскую попытку атаковать Москву дронами. В американской администрации кратко заявили, что США не поддерживают нападения внутри России.
По данным Минобороны РФ, Киев отправил на российскую столицу 8 беспилотников. Пять были сбиты и ещё три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте.
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