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30 мая, 22:15

Происшествия

"Актуальный репортаж": в Белом доме отреагировали на украинскую атаку Москвы дронами

"Актуальный репортаж": в Белом доме отреагировали на украинскую атаку Москвы дронами

Граждане Украины должны понимать, к чему приведут провокации Киева – Путин

Новости часа: пострадавшим от атаки БПЛА москвичам окажут помощь

Эксперты отметили, что направленные на Москву дроны в небе были похожи на самолеты

Число пострадавших при обрушении трибун на Гребном канале в Ростове выросло до 26 человек

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В Белом доме заявили, что не поддерживают атаки внутри России

Путин выразил беспокойство из-за попыток Киева спровоцировать эскалацию

В Белом доме отреагировали на украинскую попытку атаковать Москву дронами. В американской администрации кратко заявили, что США не поддерживают нападения внутри России.

По данным Минобороны РФ, Киев отправил на российскую столицу 8 беспилотников. Пять были сбиты и ещё три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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