"Актуальный репортаж": в Белом доме отреагировали на украинскую атаку Москвы дронами

В Белом доме отреагировали на украинскую попытку атаковать Москву дронами. В американской администрации кратко заявили, что США не поддерживают нападения внутри России.

По данным Минобороны РФ, Киев отправил на российскую столицу 8 беспилотников. Пять были сбиты и ещё три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте.

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