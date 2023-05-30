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Новости

30 мая, 21:45

Происшествия

Число пострадавших при обрушении трибун на Гребном канале в Ростове выросло до 26 человек

Число пострадавших при обрушении трибун на Гребном канале в Ростове выросло до 26 человек

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Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 18 человек

Число пострадавших при обрушении трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону увеличилось до 26 человек, сообщил губернатор.

Ранее стало известно, что строение обрушилось из-за непогоды. Как уточняется, люди прятались под навесом трибуны от дождя, но из-за сильного ветра она перевернулась. В результате один человек погиб, возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем городские власти окажут помощь семьям пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
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