Число пострадавших при обрушении трибун на Гребном канале в Ростове выросло до 26 человек

Число пострадавших при обрушении трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону увеличилось до 26 человек, сообщил губернатор.

Ранее стало известно, что строение обрушилось из-за непогоды. Как уточняется, люди прятались под навесом трибуны от дождя, но из-за сильного ветра она перевернулась. В результате один человек погиб, возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем городские власти окажут помощь семьям пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.