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30 мая, 16:45

Политика

Новости часа: площадь пожара на складе под Волоколамском превысила три тысячи "квадратов"

Новости часа: площадь пожара на складе под Волоколамском превысила три тысячи "квадратов"

Путин прокомментировал атаку БПЛА на Москву

Новости часа: волоколамская прокуратура выяснит причины пожара на производстве спирта

Площадь природных пожаров в Свердловской области выросла на 800 гектаров

Атаки БПЛА в столичном регионе были направлены против россиян с целью посеять панику – МИД

Склад на производстве медицинского спирта загорелся под Волоколамском

Новости часа: ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений

Пожар начался на складе в северном пригороде Парижа

Новости часа: криминалистов привлекли к расследованию дела о теракте после атаки БПЛА

СК России возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадь пожара на фармпроизводстве под Волоколамском превысила три тысячи "квадратов". Об этом сообщили в МЧС.

РФ оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на теракты Киева. Об этом рассказали в МИД России.

В Москве построят 11 спортобъектов по программе комплексного развития территорий. Об этом заявили в Стройкомплексе.

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