30 мая, 16:45Политика
Новости часа: площадь пожара на складе под Волоколамском превысила три тысячи "квадратов"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадь пожара на фармпроизводстве под Волоколамском превысила три тысячи "квадратов". Об этом сообщили в МЧС.
РФ оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на теракты Киева. Об этом рассказали в МИД России.
В Москве построят 11 спортобъектов по программе комплексного развития территорий. Об этом заявили в Стройкомплексе.