Новости часа: волоколамская прокуратура выяснит причины пожара на производстве спирта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Волоколамская городская прокуратура контролирует выяснение причин пожара на производстве спирта. Известно, что пожар локализовали на площади 3 400 квадратных метров.

Сергей Собянин поручил в короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях после атаки БПЛА. Три БПЛА врезались в жилые дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной и улице Атласова в ТиНАО. Все здания получили незначительные повреждения.

Купальный сезон в Москве задержится из-за холодных ночей. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.