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Новости

30 мая, 16:30

Общество

Новости часа: волоколамская прокуратура выяснит причины пожара на производстве спирта

Новости часа: волоколамская прокуратура выяснит причины пожара на производстве спирта

Площадь природных пожаров в Свердловской области выросла на 800 гектаров

Атаки БПЛА в столичном регионе были направлены против россиян с целью посеять панику – МИД

Склад на производстве медицинского спирта загорелся под Волоколамском

Новости часа: ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений

Пожар начался на складе в северном пригороде Парижа

Новости часа: криминалистов привлекли к расследованию дела о теракте после атаки БПЛА

СК России возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье

Цех по производству медицинского спирта загорелся в Подмосковье

Новости часа: Шойгу заявил, что целью атаки БПЛА были гражданские объекты в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Волоколамская городская прокуратура контролирует выяснение причин пожара на производстве спирта. Известно, что пожар локализовали на площади 3 400 квадратных метров.

Сергей Собянин поручил в короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях после атаки БПЛА. Три БПЛА врезались в жилые дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной и улице Атласова в ТиНАО. Все здания получили незначительные повреждения.

Купальный сезон в Москве задержится из-за холодных ночей. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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