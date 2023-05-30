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Происшествия

Новости часа: криминалистов привлекли к расследованию дела о теракте после атаки БПЛА

Новости часа: криминалистов привлекли к расследованию дела о теракте после атаки БПЛА

СК России возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье

Цех по производству медицинского спирта загорелся в Подмосковье

Новости часа: Шойгу заявил, что целью атаки БПЛА были гражданские объекты в Москве

Следственный комитет России возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву

В Канаде более 16 тыс человек покинули свои дома из-за лесных пожаров

Новости часа: СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на столицу

Мужчину задержали за массовую кражу велосипедов в Тюмени

Генпрокурор поручил взять под контроль расследование обстоятельств атак БПЛА в Москве

Водитель BMW сбил четырех человек в Мытищах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Криминалистов и судебных экспертов привлекли к расследованию уголовного дела о теракте после атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщил СК РФ.

Площадь пожара на производстве спирта в Подмосковье выросла до 2,4 тысячи квадратов. Таковы данные МЧС.

Доля безналичной оплаты при продаже билетов в московское метро достигла 85%. Об этом рассказал Максим Ликсутов.

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