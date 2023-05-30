Новости часа: криминалистов привлекли к расследованию дела о теракте после атаки БПЛА

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Криминалистов и судебных экспертов привлекли к расследованию уголовного дела о теракте после атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщил СК РФ.

Площадь пожара на производстве спирта в Подмосковье выросла до 2,4 тысячи квадратов. Таковы данные МЧС.

Доля безналичной оплаты при продаже билетов в московское метро достигла 85%. Об этом рассказал Максим Ликсутов.