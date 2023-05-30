Новости часа: СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на столицу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК завел уголовное дело по статье "теракт" после атаки беспилотников в Москве и области. Об этом сообщило ведомство.

Основные работы по реконструкции электродепо "Красная Пресня" Кольцевой линии метро завершат в этом году. Это данные Дептранса.

Самокатные школы откроют на площадках "Московских сезонов" с 1 июня. Об этом заявил оргкомитет.