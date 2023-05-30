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Происшествия

Новости часа: СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на столицу

Новости часа: СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на столицу

Мужчину задержали за массовую кражу велосипедов в Тюмени

Генпрокурор поручил взять под контроль расследование обстоятельств атак БПЛА в Москве

Водитель BMW сбил четырех человек в Мытищах

СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву

Новости часа: Песков прокомментировал атаку БПЛА на Москву

Новости часа: Песков заявил об отсутствии угрозы для жителей Москвы после атаки БПЛА

Генпрокурор РФ поручил взять под контроль расследование обстоятельств атак БПЛА в столице

Песков назвал атаку на Москву попыткой Киева ответить на удар по центру принятия решений

Новости часа: Собянин рассказал о работе экстренных служб после атаки БПЛА на столицу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК завел уголовное дело по статье "теракт" после атаки беспилотников в Москве и области. Об этом сообщило ведомство.

Основные работы по реконструкции электродепо "Красная Пресня" Кольцевой линии метро завершат в этом году. Это данные Дептранса.

Самокатные школы откроют на площадках "Московских сезонов" с 1 июня. Об этом заявил оргкомитет.

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