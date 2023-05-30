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Происшествия

Генпрокурор РФ поручил взять под контроль расследование обстоятельств атак БПЛА в столице

Генпрокурор РФ поручил взять под контроль расследование обстоятельств атак БПЛА в столице

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Генпрокурор России поручил взять под контроль расследование обстоятельств атак беспилотников в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в Минобороны заявили, что Киев ударил по жилым домам восемью беспилотниками. Все они были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В ведомстве атаку назвали террористической. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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