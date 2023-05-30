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Власти призвали не публиковать кадры работы ПВО в Подмосковье

Власти призвали не публиковать кадры работы ПВО в Подмосковье

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Власти призвали не публиковать кадры работы ПВО в Подмосковье, но сообщать о неопознанных объектах в небе и лицах, которые запускают дроны. С таким обращениям к жителям выступила глава Истринского округа Татьяна Витушева. Эту позицию поддерживали депутаты Госдумы и военные эксперты.

По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, люди, не осознавая того, могут случайно раскрыть противникам местонахождение машины. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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