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Происшествия

В ГД прокомментировали ситуацию с атакой БПЛА на Москву

В ГД прокомментировали ситуацию с атакой БПЛА на Москву

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Дроны не нанесли серьезных повреждений жилым домам, а все государственные и военные объекты остались невредимы. Об этом сообщили в Государственной Думе.

Зампредседателя комитета ГД РФ по обороне Андрей Красов отметил, что российские средства ПВО сбили пять беспилотников и украинская акция, затеянная для устрашения, не реализовалась. Также в Госдуме рекомендовали не выкладывать в соцсети видео с работой ПВО, так как они являются военными объектами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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