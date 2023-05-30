В ГД прокомментировали ситуацию с атакой БПЛА на Москву

Дроны не нанесли серьезных повреждений жилым домам, а все государственные и военные объекты остались невредимы. Об этом сообщили в Государственной Думе.

Зампредседателя комитета ГД РФ по обороне Андрей Красов отметил, что российские средства ПВО сбили пять беспилотников и украинская акция, затеянная для устрашения, не реализовалась. Также в Госдуме рекомендовали не выкладывать в соцсети видео с работой ПВО, так как они являются военными объектами.

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