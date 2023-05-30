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Происшествия

ГП РФ взяла на контроль расследование атак беспилотников в столичном регионе

ГП РФ взяла на контроль расследование атак беспилотников в столичном регионе

Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Минобороны РФ заявило, что Киев ударил по Москве восемью беспилотниками

Киев ударил по Москве восемью беспилотниками – Минобороны РФ

Эвакуированные из-за атак БПЛА вернутся домой после окончания работы спецслужб – Собянин

Собянин: медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте

Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Эвакуированные из-за атак БПЛА вернутся домой после окончания работы спецслужб – Собянин

Новости регионов: несколько домов сгорели под Екатеринбургом

Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокуратурам Москвы и Московской области взять на контроль расследование обстоятельств атак дронов в домах в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев ударил по жилым домам восемью беспилотниками. Все они были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Насколько сильно повреждены дома? И что происходит на местах происшествий? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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