ГП РФ взяла на контроль расследование атак беспилотников в столичном регионе

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокуратурам Москвы и Московской области взять на контроль расследование обстоятельств атак дронов в домах в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев ударил по жилым домам восемью беспилотниками. Все они были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Насколько сильно повреждены дома? И что происходит на местах происшествий? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.