Минобороны РФ заявило, что Киев ударил по Москве восемью беспилотниками

В Минобороны сообщили, что киевские власти предприняли террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Их целями были объекты в Москве.

Всего использовали восемь беспилотников самолетного типа. Три аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.