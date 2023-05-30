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Происшествия

Минобороны РФ заявило, что Киев ударил по Москве восемью беспилотниками

Минобороны РФ заявило, что Киев ударил по Москве восемью беспилотниками

Киев ударил по Москве восемью беспилотниками – Минобороны РФ

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В Минобороны сообщили, что киевские власти предприняли террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Их целями были объекты в Москве.

Всего использовали восемь беспилотников самолетного типа. Три аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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