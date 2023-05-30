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Новости регионов: несколько домов сгорели под Екатеринбургом

Новости регионов: несколько домов сгорели под Екатеринбургом

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Несколько домов сгорели под Екатеринбургом. Двух человек доставили в больницы. Как рассказали очевидцы, крупный пожар в Ревде начался с сухой травы. Пламя очень быстро добралось до частного сектора. От пяти домов остался лишь пепел, но другие постройки удалось спасти.

В Уфе на автомобиль упал дымоход. Конструкцию сорвало со здания ураганным ветром, но никто не пострадал. В ближайшее время дымоход обещают восстановить. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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