Новости регионов: несколько домов сгорели под Екатеринбургом

Несколько домов сгорели под Екатеринбургом. Двух человек доставили в больницы. Как рассказали очевидцы, крупный пожар в Ревде начался с сухой травы. Пламя очень быстро добралось до частного сектора. От пяти домов остался лишь пепел, но другие постройки удалось спасти.



В Уфе на автомобиль упал дымоход. Конструкцию сорвало со здания ураганным ветром, но никто не пострадал. В ближайшее время дымоход обещают восстановить. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.