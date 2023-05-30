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В беспорядках на севере Косова пострадали 52 серба

В беспорядках на севере Косова пострадали 52 серба

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Александр Вучич заявил, что КФОР не смогла защитить сербов в Косове

На севере Косова 52 серба пострадали во время столкновений с албанскими спецназовцами и силами НАТО KFOR. Три человека тяжело ранены.

Вечером 29 мая тысячи косовских сербов собрались перед муниципалитетом с требованием отвести полицию Косова и отозвать избранных косовоалбанских мэров.
В ответ силовики применили дубинки, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что один из спецназовцев открыл огонь из автоматического оружия. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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