Мотоциклист пострадал в аварии на юге Москвы

Мотоциклист пострадал в аварии на юге столице в результате столкновения с легковым автомобилем на Ореховом бульваре.

Уточняется, что мужчину отвезли в больницу, однако о его состоянии пока нет информации. У мотоцикла оторвано колесо, у автомобиля нет фары и помят бок.

Виновников ДТП установят инспекторы ГИБДД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.