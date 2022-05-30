В Крыму по подозрению в участии в запрещенном батальоне задержан украинец

Украинец, причастный к запрещенному батальону, задержан в Крыму. Об этом сообщили в УФСБ.

Россия расторгает меморандум о взаимопонимании с США в сфере культуры, образования и СМИ.

Число жертв ливней на северо-востоке Бразилии превысило 90 человек, сообщают местные СМИ.