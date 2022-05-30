У отделения Сбербанка на Пятницкой улице заметили спасателей

В Москве на Пятницкой улице около отделения Сбербанка работают спасатели и полиция. Кадрами поделились телезрители.

Пишут, что, по словам пожарных, вызов оказался ложным, однако оперативные службы все еще на месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.