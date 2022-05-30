После взрыва в Мелитополе в Херсонской области усиливают меры безопасности

В Херсонской области усиливают меры безопасности после взрыва в Мелитополе. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации региона.

Ранее в Следственном комитете заявили, что расследуют взрыв. ЧП произошло утром 30 мая. В результате пострадали три человека. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.