Следственный комитет РФ расследует гибель 5 жителей Донецка после обстрела ВСУ

Следственный комитет расследует факт обстрела Донецка 30 мая, где погибли пятеро мирных жителей, в том числе подросток. При атаке были повреждены две школы и гимназия. По предварительным данным, 16 человек получили ранения.

Ранее Минобороны сообщило, что российская артиллерия нанесла удар по судостроительному заводу в Николаеве, уничтожена украинская военная техника, в том числе более 15 танков и боевых машин пехоты.

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