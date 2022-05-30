СК РФ расследует факт обстрела Донецка 30 мая, где погибли пятеро мирных жителей

Следственный комитет расследует факт обстрела Донецка 30 мая, где погибли пятеро мирных жителей, в том числе подросток. При атаке были повреждены две школы и гимназия. Звуки взрывов попали на видеосъемку, которую вели журналисты.

По предварительным данным, 16 человек получили ранения. Но число пострадавших может вырасти. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.