СК РФ займется расследованием дела о взрыве в Мелитополе

Расследованием дела о взрыве во время раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе займется СК РФ.

Роспотребнадзор назвал низким риск завоза оспы обезьян в Россию, но принимает все меры.

Посольство Дании в Москве приостанавливает выдачу виз и видов на жительство.