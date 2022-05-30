Неизвестные сообщили о "минировании" одной из башен "Москва-Сити"

Неизвестные сообщили о "минировании" башни "Империя" в деловом районе "Москва-Сити". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Персонал и посетителей здания не эвакуировали. В настоящее время башню обследуют специалисты.