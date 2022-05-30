Два волонтера пострадали при взрыве в Мелитополе. Они везли гуманитарную помощь. Ранения получили 28-летняя девушка и 25-летний парень.

Взрывное устройство заложили в уличный люк. Власти Мелитополя квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт. В данный момент на месте работают криминалисты. Началось следствие.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.