СК расследует обстрел Донецка 30 мая, во время которого погибли пятеро мирных жителей

Следственный комитет расследует факт обстрела Донецка 30 мая, во время которого погибли пятеро мирных жителей. Звуки взрывов от ударов ВСУ по школам в Донецке слышны на видео. Под обстрелы попали три школы: гуманитарная гимназия, 5-я школа и 22-я.

Среди погибших есть подросток. Более десятка ранены. Директор 22-й школы рассказала, что в здании во время удара детей не было. Они находятся на удаленке. Погибли два технических работника – это женщины. Несколько учителей получили ранения.

Сейчас на месте работают спасатели. По словам главы Донецка, украинская сторона ведет обстрелы города из американского тяжелого вооружения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.