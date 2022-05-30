Пожар в жилом доме произошел на юго-востоке Москвы

В Вешняковском проезде произошел пожар в жилом доме. Выгорело сразу несколько этажей. Спасатели на место приехали быстро, но огонь уже разошелся.

В данный момент возгорание потушено. Площадь была всего восемь квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.