В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве у него денег. Кадрами поделились в главном управлении МВД.

По версии следствия, трое мужчин вывезли молодого человека на стройку, более часа продержали его в багажнике, а затем избили. Они также забрали его машину и требовали 180 тысяч рублей в счет вымышленного долга.

Как только пленника отпустили, чтобы собрать деньги, он обратился в полицию. В итоге на злоумышленников завели уголовное дело. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.