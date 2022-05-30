Посетитель Лувра бросил торт в картину "Мона Лиза"

Молодой человек бросил торт в картину "Джоконда" ("Мона Лиза") итальянского живописца Леонардо да Винчи, выставленную в парижском Лувре.

В соцсетях появились видеозаписи с места происшествия. На кадрах видно, как молодой человек бросил кусок торта и размазал его по бронестеклу, которым защищена картина. Подобраться на максимально близкую дистанцию активист смог, замаскировавшись под женщину-инвалида.

Все дело в том, что для колясочников перед картиной сделан специальный проход, который расположен ближе, чем коридор для обычных посетителей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.