Воздушные змеи упали на посетителей на фестивале "Пестрое небо"

Гигантские воздушные змеи приземлились на посетителей фестиваля "Пестрое небо" в музее-заповеднике "Царицыно".

Помощь зрителям на месте оказали медики, дежурившие на празднике. Госпитализация никому не потребовалась. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

