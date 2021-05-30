В Екатеринбурге мужчина из окна стрелял по прохожим

Уголовное дело сразу по двум статьям возбудили в Екатеринбурге после стрельбы. Бывший полицейский стрелял по прохожим из окна своей квартиры.

Он был вооружен охотничьим ружьем. Тяжело ранена маленькая девочка – пуля попала ей в живот. Кроме того, касательное ранение в ногу получил росгвардеец. Правоохранители приехали по сигналу с тревожной кнопки в соседнем магазине. Жилое здание быстро оцепили, людей из дома эвакуировали.

Квартиру преступника брали штурмом, и он оказал вооруженное сопротивление. Стрелка удалось взять живым. По словам соседей, мужчина несколько дней находится в запое, был в депрессии. И в момент стрельбы он тоже был пьян. Его направят на психиатрическую экспертизу. По предварительным данным, стрелку грозит до 20 лет колонии.

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