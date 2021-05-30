В Екатеринбурге взяли штурмом квартиру, откуда мужчина стрелял по прохожим. Предположительно у него был карабин "Сайга".

В Миздраве подтвердили, что ранение получил сотрудник Росгвардии. Кроме того, в крайне тяжелом состоянии находится девочка, ей пуля попала в живот.

СМИ сообщают, что стрельбу устроил бывший полицейский. Сейчас устанавливают его личность. Соседи рассказали, что мужчина несколько дней находится в запое, долгое время он пребывал в депрессии. Жителей эвакуировали. И несколько минут назад пришло сообщение, что мужчина задержан. По словам очевидцев, он сделал около 50 выстрелов.

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