В районе станции метро "Преображенская площадь" произошла авария

Очевидцы сообщают об аварии – мотоциклист сбил женщину в районе станции метро "Преображенская площадь".

Пешеход пострадала, вероятно, получила травмы. Больше никаких подробностей о её состоянии неизвестно.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.