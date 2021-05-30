Пострадавшие в Барнауле дети находятся в тяжелом состоянии

Новые подробности о состоянии девочек, которых выбросило с батута в Барнауле, появляются в сети. Есть информация, что у них очень серьезные травмы.

Местные СМИ сообщают о переломе позвоночника у одной из девочек. У второй, по предварительным данным, травма черепа. Детям не больше 5-ти лет. Сейчас они в больнице в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Это данные Минздрава по Алтайскому краю.

Батут, на котором играли дети, перевернулся. Девочек отбросило через забор на трамвайные пути. Так же очевидцы говорят о том, что на батуте был мальчик, но его не сразу смогли найти.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.