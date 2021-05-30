На Бутырской улице произошел пожар в жилом доме

Пожар в жилом доме на Бутырской улице. Движение перед Третьим кольцом сейчас немного затруднено. Работают спасатели.

Для тушения привлекли автокран. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

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