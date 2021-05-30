Двое детей находятся в тяжелом состоянии после падения с батута в Барнауле

Два ребенка пострадали в результате падения с лопнувшего батута в Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.