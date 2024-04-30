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Новости

30 апреля, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 апреля

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Авария произошла на улице Большая Академическая в Москве. Как сообщают очевидцы, водитель белой иномарки врезался в стоящий на светофоре автомобиль. В результате столкновения черная легковушка получила повреждения сбоку, а у белой иномарки пострадал бампер. При этом водитель не получил травм. Он сам покинул салон и направился с медиками к машине скорой помощи. Как рассказали свидетели, по их мнению, виновник ДТП был в нетрезвом состоянии.

Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей об опасности. Порывы ветра вечером 30 апреля могут достигать 17 метров в секунду, и такая погода сохранится до конца дня. Горожан просят быть внимательными на улице.

Московские школьники и студенты вернулись из Большой арктической экспедиции. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в течение двух недель 14 ребят осваивали территорию Крайнего Севера. Отряд школьников прошел на лыжах более 100 километров вдоль северного побережья полуострова Таймыр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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