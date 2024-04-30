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30 апреля, 19:30

Происшествия

Частные жилые дома загорелись в Улан-Удэ из-за сильного ветра

Частные жилые дома загорелись в Улан-Удэ из-за сильного ветра

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Частные жилые дома загорелись в столице Бурятии Улан-Удэ из-за сильного ветра. Мэр города Игорь Шутенков сообщил об эвакуации жителей из опасных районов.

По данным МЧС России, площадь горящих домов и надворных построек составляет три тысячи квадратных метров. На место уже выехали пожарные, но работы осложняются порывами ветра. Также из-за стихии в городе есть нарушения электроснабжения, повреждены заборы, кровли домов, коммуникации, остановки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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